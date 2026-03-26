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СМИ узнали о тайной сделке Ирана и России

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  • 26.03.2026, 12:15
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СМИ узнали о тайной сделке Ирана и России

Они договорились в первый день войны.

Россия начала поставлять Ирану ударные беспилотники через несколько дней после того, как США и Израиль атаковали Исламскую республику. Это следует из отчетов западной разведки, с которыми ознакомилась Financial Times.

Согласно разведданным, Москва и Тегеран тайно договорились о поставках в первые дни военного конфликта, и к концу марта предполагается завершить доставку последних партий. При этом сколько всего устройств получит Иран, неизвестно. Также нет точных данных о типе беспилотников, которые Москва согласилась отправить Тегерану. Один из собеседников FT в западной разведке предположил, что это дроны «Герань-2», которые Россия производит на основе иранской модели Shahed-136.

«Русские значительно усовершенствовали "Шахеды", в том числе модифицировали двигатели, навигационные системы и средства защиты от помех. Таким образом, эти системы уже являются более совершенными, чем те, что Иран производил внутри страны», — отметила изучающая отношения между Россией и Ираном профессор университета Sciences Po Николь Граевски. Также, по данным западной разведки, Тегеран попросил Москву предоставить более современные системы противовоздушной обороны (ПВО), однако российская сторона отказались от поставок С-400, опасаясь эскалации в отношениях с США, отметили собеседники FT.

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