СМИ узнали о тайной сделке Ирана и России 2 26.03.2026, 12:15

14,464

Они договорились в первый день войны.

Россия начала поставлять Ирану ударные беспилотники через несколько дней после того, как США и Израиль атаковали Исламскую республику. Это следует из отчетов западной разведки, с которыми ознакомилась Financial Times.

Согласно разведданным, Москва и Тегеран тайно договорились о поставках в первые дни военного конфликта, и к концу марта предполагается завершить доставку последних партий. При этом сколько всего устройств получит Иран, неизвестно. Также нет точных данных о типе беспилотников, которые Москва согласилась отправить Тегерану. Один из собеседников FT в западной разведке предположил, что это дроны «Герань-2», которые Россия производит на основе иранской модели Shahed-136.

«Русские значительно усовершенствовали "Шахеды", в том числе модифицировали двигатели, навигационные системы и средства защиты от помех. Таким образом, эти системы уже являются более совершенными, чем те, что Иран производил внутри страны», — отметила изучающая отношения между Россией и Ираном профессор университета Sciences Po Николь Граевски. Также, по данным западной разведки, Тегеран попросил Москву предоставить более современные системы противовоздушной обороны (ПВО), однако российская сторона отказались от поставок С-400, опасаясь эскалации в отношениях с США, отметили собеседники FT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com