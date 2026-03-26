У белоруса изъяли более 12 тысяч долларов из-за одной купюры 10 26.03.2026, 12:22

16,328

Что случилось?

Рядовой визит в банк для обмена валюты превратился в историю с вызовом милиции. У 37-летнего мужчины в Могилеве изъяли 12 70 долларов, рассказала myfin.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Мужчина принес в обменник 124 купюры номиналом 100 долларов, пять 50-долларовых купюр и одну «двадцатку».

Во время проверки кассир засомневалась в подлинности одной из «соток» образца 2006 года. Женщина нажала тревожную кнопку.

В итоге все наличные изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что все купюры — и та самая «подозрительная», и остальные 129 банкнот — подлинные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com