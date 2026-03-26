У белоруса изъяли более 12 тысяч долларов из-за одной купюры

У белоруса изъяли более 12 тысяч долларов из-за одной купюры10
- 26.03.2026, 12:22
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Что случилось?
Рядовой визит в банк для обмена валюты превратился в историю с вызовом милиции. У 37-летнего мужчины в Могилеве изъяли 12 70 долларов, рассказала myfin.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
Мужчина принес в обменник 124 купюры номиналом 100 долларов, пять 50-долларовых купюр и одну «двадцатку».
Во время проверки кассир засомневалась в подлинности одной из «соток» образца 2006 года. Женщина нажала тревожную кнопку.
В итоге все наличные изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что все купюры — и та самая «подозрительная», и остальные 129 банкнот — подлинные.