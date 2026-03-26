Российский «серый человек» делает свой ход 5 26.03.2026, 12:40

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Андрей Белоусов

Министр обороны Путина завоевывает все большую власть в мутной российской деспотии.

Министр обороны России Андрей Белоусов усиливает свои позиции в российской элите на фоне нарастающей борьбы за влияние и ресурсы внутри власти, сообщают источники, близкие к правительству, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, в условиях ужесточения репрессий и масштабной национализации активов между различными группами элит обостряется конкуренция. На этом фоне Белоусов, ранее считавшийся технократом без собственной политической базы, постепенно превращается в одного из ключевых игроков.

Одним из проявлений его растущего влияния стал конфликт вокруг подготовки к выборам в Госдуму. Администрация президента планировала включить в парламент около 100 участников войны в Украине, однако Минобороны выступило против предложенного списка, назвав его участников «бумажными ветеранами», не имеющими реального боевого опыта. В результате планы были частично пересмотрены.

Параллельно усиливается роль оборонного ведомства в процессах национализации. По данным источников, именно Минобороны стало одним из главных инициаторов изъятия активов, объем которых с начала войны оценивается примерно в 5 трлн рублей. Это укрепляет союз Белоусова с госкорпорацией «Ростех» и ее главой Сергеем Чемезовым.

Назначенный министром в 2024 году для наведения порядка в военных финансах, Белоусов сумел консолидировать контроль над армией и оборонно-промышленным комплексом. При нем увеличилось производство вооружений, в том числе беспилотников, а также стабилизировалось снабжение войск.

Эксперты отмечают, что Белоусов предлагает модель «мобилизационной экономики», где интересы бизнеса и общества подчинены государству. Его позиции также усиливаются за счет поддержки части силовых структур.

Тем не менее, его дальнейшее усиление может столкнуться с сопротивлением влиятельных кланов внутри окружения Путина, заинтересованных в сохранении существующей системы распределения ресурсов.

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