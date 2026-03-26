Школьница тайно записывала одноклассников, ее мать — родительские собрания 19 26.03.2026, 12:43

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иллюстративное фото

Компромат отправляли руководству школы.

Странная ситуация произошла в одной из белорусских школ. Одна из учениц тайно записывала разговоры одноклассников и учителей на уроках, а ее мать делала то же самое на родительских собраниях, сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

Дело, конечно, не в каком-то странном хобби: все аудиозаписи женщина затем отправляла руководству школы, жалуясь на учителей, родителей и их детей. В итоге взволнованные родители обратились за помощью в центр персональных данных.

Аудиозапись голоса относится к персональным данным, поскольку помогает идентифицировать человека, и в законодательстве нет положений, разрешающих записывать разговоры родителей и детей, а затем передавать их школьному руководству без согласия тех, чей голос был записан. Такие действия, в зависимости от обстоятельств, могут быть квалифицированы как административное правонарушение или даже как преступление.

В итоге с матерью школьницы провели разъяснительную беседу. Тайная запись разговоров прекращена.

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