Харрисон Форд чуть не разгромил декорации фильма «Звездные войны» 5 26.03.2026, 12:52

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Харрисон Форд

Известный актер взял в руки бензопилу.

Американский актер Харрисон Форд однажды едва не уничтожил декорации культового фильма «Звездные войны» во время съемок, сообщает ряд источников, ссылаясь на воспоминания его коллег, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Инцидент произошел в период работы над оригинальной трилогией. По словам актера Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера, Форд в приступе сильного раздражения схватил пилу и начал распиливать декорации легендарного космического корабля «Тысячелетний сокол».

«Люди подбегали ко мне и говорили, чтобы я остановил Харрисона», — вспоминал Хэмилл. «Он просто взял пилу и начал резать декорацию, которая была сделана из дерева».

Причину вспышки гнева никто так и не узнал. Известно, что Форд не испытывал особого удовольствия от съемок первых фильмов франшизы, хотя впоследствии неоднократно подчеркивал уважение к коллегам и проекту в целом.

По словам Хэмилла, ему удалось успокоить актера до того, как тот нанес серьезный ущерб дорогостоящим декорациям.

Спустя десятилетия судьба, по мнению поклонников, сыграла с Фордом своеобразную шутку — во время съемок фильма «Пробуждение силы» актер получил травму, когда на него упала дверь того же «Тысячелетнего сокола», сломав ему ногу.

Этот эпизод стал одной из самых необычных закулисных историй в истории франшизы.

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