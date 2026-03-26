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Вскоре заработает новое валютное ограничение

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  • 26.03.2026, 18:03
  • 15,432
Вскоре заработает новое валютное ограничение

Оно затрагивает белорусов.

В Беларуси в апреле появятся новые ограничения для населения. Среди прочего власти запретят займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.

Также власти запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно новшество — ввести ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

Чиновники также запретили индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

«Защита имущественных интересов и финансовых прав граждан — основная задача изменений законодательства в сфере предоставления займов физлицам», — поясняли ранее в Нацбанке.

Новшества заработают с 23 апреля.

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