Вскоре заработает новое валютное ограничение

Вскоре заработает новое валютное ограничение2
- 26.03.2026, 18:03
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Оно затрагивает белорусов.
В Беларуси в апреле появятся новые ограничения для населения. Среди прочего власти запретят займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.
Также власти запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно новшество — ввести ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).
Чиновники также запретили индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.
«Защита имущественных интересов и финансовых прав граждан — основная задача изменений законодательства в сфере предоставления займов физлицам», — поясняли ранее в Нацбанке.
Новшества заработают с 23 апреля.