Под воду ушел еще один мост на Могилевщине 3 26.03.2026, 13:16

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Фотофакт.

Река Беседь вновь доставила неприятности жителям Хотимского района: повышение уровня воды вызвало новые подтопления.

На этот раз проблема затронула мост, сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что уровень воды в Беседи продолжает повышаться.

Из-за этого 25 марта произошло частичное подтопление моста через реку вблизи агрогородка Боханы.

Несколькими днями ранее, 22 марта, проблема коснулась участка грунтовой дороги, соединяющей этот населенный пункт с деревней Дубровка.

Как рассказали в МЧС, уровень воды над дорожным полотном составляет 10–15 см, протяженность участка подтопления – 30 м.

Проезд транспорта между Боханами и Дубровкой остается невозможным. Движение запретили с 22 марта, выставлены соответствующие знаки.

Однако к указанным агрогородку и деревне ведут объездные дороги.

Специалисты продолжают вести мониторинг гидрологической обстановки. По последним данным, жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет.

Ранее в Беларуси подтопило сразу два автомобильных моста. Это случилось 15–16 марта в Могилевской и Витебской областях.

Одна из переправ проходит через Сож и находится в 1 км от деревни Засожье, в которой никто не живет. Мост спроектирован низководным, поэтому его ежегодно подтапливает при разливе реки.

Также оказался затоплен прилегающий участок автодороги вблизи деревни Парадино Мстиславского района.

Второй мост, который накрыло водой, находится возле деревни Кучинщина Лиозненского района. Добраться до населенного пункта можно было по подвесному пешеходному мосту через реку Лучесу.

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