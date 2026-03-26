Еще в одной стране ЕС белорусы сталкиваются с проблемами с банковскими счетами 5 26.03.2026, 13:21

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Это связано с 19-м пакетом санкций.

Белоруска рассказала в Threads, что из-за гражданства у нее возникли трудности с открытием банковского счета в Италии. По ее словам, в одном из банков ей сначала выдали карту, а затем закрыли счет и разрезали ее прямо в отделении, пишет «Зеркало».

«Живу в Италии, но гражданство у меня белорусское. Ввиду санкций мой банк, где я обслуживалась семь лет, отказал мне в открытии нового счета, так как я гражданка Беларуси. Однако когда я запросила открытие нового счета онлайн, мне его открыли и прислали новую карточку. Пошла я, значит, в банк, чтобы ее активировать (глюк приложения и не заходит). Мне активировали, но потом обнаружили, что я белоруска, и сразу же закрыли счет и порезали карту. Хочется ржать и плакать», — написала белоруска.

Некоторые комментаторы также рассказали, как столкнулись с трудностями, другие же давали советы, как лучше поступить в такой ситуации.

«Это незаконно, если у вас есть пермессо (permesso di soggiorno — разрешение на пребывание. Это итальянский аналог ВНЖ. — Прим. ред.). Пишите в центральное отделение банка с упором на дискриминацию по национальному признаку».

«Мне в Чехии в одной финансовой структуре заблокировали счет. Блокировка была со ссылкой на закон, согласно которому если ты родился в местах из черного списка, то тебя блокируют с концами. Причем пофиг, какие документы у тебя есть сейчас, место рождения главное».

«У меня так же было с [банком] Intesa… У меня был вид на жительство и работа, в итоге у меня просто в рандомный момент заблокировали карту и заморозили деньги, которые я заработала в Италии. Как только я обратилась к адвокату, они сразу как миленькие все открыли. Но заблокировали они это, объяснив тем, что я из России (причем сделали это в очень неудачный момент, когда я поехала работать в другой город, где мне надо было оплачивать жилье и как бы на что-то жить)».

«Permesso di soggiorno нет, что ли? Если есть, они не могут запретить! Мужа попросите, чтобы денунчу [жалобу] на банк накатал».

«Мало деталей. Они в процессе задают 100 вопросов: про резидентство в РБ и РФ, про наличие там имущества и дохода, про источник денег. Потом при оформлении дают подписать пять-семь бумажек, где четыре точно относятся к самодекларации на те же самые темы: что вы не в санкционном списке, что вы не резидент, что вы не имеете имущества в РБ и РФ, что источник денег будет не из РБ и РФ. Если вы где-то сказали «да», то это и есть ответ на вопрос «Почему отказали?». На это автор поста ответила, что ей не задавали таких вопросов.

«Да, к сожалению. Прекрасно вас понимаю, попробуйте на почте. Они вроде более лояльные».

Напомним, с конца прошлого года ряд банков стали рассылать белорусам и россиянам уведомления о блокировке счетов с требованием представить европейский ВНЖ. Это связано с 19-м пакетом санкций. Однако, как уточнили в Европейской комиссии, такие ограничения не касаются граждан указанных стран с ВНЖ одной из стран ЕС или долгосрочными шенгенскими визами.

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