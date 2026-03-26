Колумбийцы встретили белоруса в чат-рулетке и спели ему «Ехаў ясь на канi»6
- 26.03.2026, 21:06
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Видео покорило Сеть.
Колумбийская группа Los iankovers опубликовало видео из чат-рулетки — соцсети, где можно пообщаться со случайными людьми через веб-камеру. Фронтмен группы Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец наткнулся на белоруса и спел ему песню «Ехаў ясь на канi».
Видео стало вирусным в Сети и собрало десятки тысяч просмотров.
Сам Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец имеет глубокие украинские корни. Его мать – украинка, а отец – колумбиец.
Колумбийская группа Los iankovers опубликовало видео из чат-рулетки — соцсети, где можно пообщаться со случайными людьми через веб-камеру. Фронтмен группы Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец наткнулся на белоруса и спел ему песню «Ехаў ясь на канi».— Сharter97.org (@charter_97) March 26, 2026
Сам Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец… pic.twitter.com/pvj3xSn1cI