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Колумбийцы встретили белоруса в чат-рулетке и спели ему «Ехаў ясь на канi»

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  • 26.03.2026, 21:06
  • 8,490
Колумбийцы встретили белоруса в чат-рулетке и спели ему «Ехаў ясь на канi»

Видео покорило Сеть.

Колумбийская группа Los iankovers опубликовало видео из чат-рулетки — соцсети, где можно пообщаться со случайными людьми через веб-камеру. Фронтмен группы Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец наткнулся на белоруса и спел ему песню «Ехаў ясь на канi».

Видео стало вирусным в Сети и собрало десятки тысяч просмотров.

Сам Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец имеет глубокие украинские корни. Его мать – украинка, а отец – колумбиец.

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