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В Беларусь врывается холодный фронт

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  • 26.03.2026, 13:35
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В Беларусь врывается холодный фронт

Синоптики рассказали, где упадет температура.

В Telegram-канале «Метеовайб» сообщили, что в четверг, 26 марта, в Беларусь ворвется холодный фронт вместе со стихией – дождем. Но пострадают от него только две части республики. Не поможет даже антициклон, который закрепился в стране. Не исключены ливни и грозы.

По словам синоптиков, дожди и понижение температуры ждут запад и северо-запад республики. Последние недели Брест и Гродно были особым оплотом тепла в Беларуси, а в четверг это положение они потеряют: температура там не превысит +11°С. Для сравнения: в Гомеле Белгидромет прогнозирует до +17°С.

За исключением запада и северо-запада страны, на остальной территории будет тепло 26 марта. Но синоптики «Метеовайба» предупреждают: во второй половине дня местами могут развиться массивы кучево-дождевых облаков с осадками.

В Telegram-канале Nadvorie сообщили, что на западе днем возможны кратковременные ливни и грозы. Но в случае с последним явлением вероятность небольшая.

В Белгидромете в свою очередь рассказали, что погода будет облачной с прояснениями. Государственные синоптики подтвердили, что утром и днем по западу республики пройдут дожди.

Ветер в стране подует юго-восточный, от слабого до умеренного. Дневные максимумы составят +12..+18°С.

Минск. +13..+15°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (их вероятность – 5-10%).

Брест. +9..+11°С. Ветер переменный, 3-8 м/с. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков – 80-90%).

Витебск. +13..+15°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность – 5-10%).

Гомель. +15..+17°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность – 5-10%).

Гродно. +8..+10°С. Ветер переменный, 3-8 м/с. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков – 80-90%).

Могилев. +14..+16°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность – 5-10%).

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