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«Ворота Минска» чуть не смыло кошачьим наполнителем

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  • 26.03.2026, 14:08
  • 6,856
«Ворота Минска» чуть не смыло кошачьим наполнителем

Коммуникации пришлось отключать.

Минувшей ночью жители дома №2 по улице Кирова в Минске вызвали аварийную службу. Один из домов «Ворот Минска» чуть не затопила канализация.

По стояку труб кто-то смыл кошачий наполнитель. Попав в канализацию, материал превратился в плотную массу и намертво забил трубы. Речь идет о бентонитовом наполнителе, который при контакте с водой твердеет почти как цемент.

Чтобы не затопило квартиры, ночью пришлось отключать коммуникации и разбирать нишу с трубами. На ликвидацию засора коммунальщикам понадобилось несколько часов.

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