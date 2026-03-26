«Ворота Минска» чуть не смыло кошачьим наполнителем 12 26.03.2026, 14:08

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Коммуникации пришлось отключать.

Минувшей ночью жители дома №2 по улице Кирова в Минске вызвали аварийную службу. Один из домов «Ворот Минска» чуть не затопила канализация.

По стояку труб кто-то смыл кошачий наполнитель. Попав в канализацию, материал превратился в плотную массу и намертво забил трубы. Речь идет о бентонитовом наполнителе, который при контакте с водой твердеет почти как цемент.

Чтобы не затопило квартиры, ночью пришлось отключать коммуникации и разбирать нишу с трубами. На ликвидацию засора коммунальщикам понадобилось несколько часов.

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