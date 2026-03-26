«Прошло ровно 15 минут, как я отправил письмо» 1 26.03.2026, 14:36

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Белорус под международной защитой оформил маме польскую визу без посредников.

Антон (имя изменено) давно не виделся с мамой. Она живет в Беларуси, а он вынужден был уехать в Польшу из-за политического преследования и получил международную защиту. Чтобы встретиться, он решил оформить приглашение и помочь маме получить польскую визу «по безопасному пути».

Сначала не вышло — и белoрус вступил в длинную переписку с дипломатами. В итоге женщина получила визу сразу на три года. Антон рассказал MOST, как им это удалось.

По общему правилу оформить приглашение для получения польской визы могут граждане Польши, иностранцы с постоянным видом на жительство (сталым побытом или картой резидента ЕС) и те, кто легально и непрерывно проживает в Польше в течение последних пяти лет. Однако для лиц под международной защитой сделано исключение. Они могут оформить приглашение раньше — но не воеводское (через госорган), а нотариальное.

Но дальше может возникнуть проблема уже на белoрусской стороне. Многие не хотят «светить» свой статус международной защиты в визовом центре в Беларуси, чтобы не подвергать лишнему давлению родных, которых они приглашают. Этот статус (в форме беженства или дополнительной защиты) указывается на карте ВНЖ, копия которой входит в пакет документов, предоставляемых для получения визы.

Поэтому белoрусам под международной защитой рекомендуется направить консулу электронное письмо с темой «Приглашение для родственника от лица со статусом международной защиты». В письме нужно описать ситуацию и попросить назначить прием непосредственно в консульстве, чтобы обезопасить родственников в Беларуси. Представитель консульства вправе связаться с заявителем напрямую и назначить его родственникам дату для подачи документов на визу.

«Знают двое — знает свинья»

Антон так все и сделал. Оформил нотариальное приглашение как лицо под международной защитой. А затем составил письмо в консульство Польши в регионе, где живет его мама. Указал, что других сыновей у женщины нет и что польская виза для них — единственный способ поддерживать семейные связи.

Однако вскоре пришел ответ, в котором маме Антона рекомендовалось обратиться в визовый центр VFS Global. Это объяснили ограниченным персоналом консульства.

Белoрус стал размышлять. Он никогда не афишировал, что получил в Польшу международную защиту, не писал об этом в соцсетях например. С другой стороны, не скрывал этого от друзей и знакомых.

— Я подумал: ну что за секрет для Беларуси, что у меня международная защита? Наверное, там давным-давно знают. Знают двое — знает свинья, — описывает он ход мыслей. Так решили, что мама все же рискнет и запишется в визовый центр.

«Буду платить»

Женщина попыталась поймать окошко для подачи документов, но сейчас это очень сложно. Обратилась к визовым посредникам, те выставили ценник за услуги — 860 рублей. Для пенсионерки сумма немалая, но желание увидеть сына еще больше.

— Все, Антон, я буду платить, — вспоминает собеседник ее слова.

Тогда мужчина решил попытать счастье в консульстве снова. Написал еще одно письмо, в котором указал возраст мамы и попросил назначить ей время для подачи документов хотя бы в визовом центре.

В консульстве ответили, что без предварительной записи заявления в визовом центре могут подавать:

- лица в возрасте 55 лет и старше, приглашенные супругами, детьми или внуками, при условии, что приглашение было зарегистрировано в воеводском управлении (ужонде), а приглашающее лицо имеет польское гражданство или разрешение на пребывание в Польше;

- лица в возрасте 55 лет и старше, приглашенные супругами своих детей или внуков, если супруги являются гражданами Польши и при условии, что приглашение было зарегистрировано в воеводском управлении;

- обладатели карты поляка в возрасте 60 лет и старше.

«Извините, не разобрались в вашей ситуации»

Круг замкнулся. Сделать воеводское приглашение Антон не может, потому что еще не живет в Польше пять лет и не получил постоянный ВНЖ.

Тем не менее он решил написать еще одно письмо, в котором изложил свою позицию: близким родственникам лица под международной защитой должна быть предоставлена возможность въезда в Польшу на основании документов, подтверждающих семейную связь, а приглашение может быть оформлено нотариально. На этот раз письмо Антон направил не только в консульство по месту жительства мамы, но и в МИД Польши.

— Прошло ровно 15 минут, как я отравил письмо, — звонит девушка: «Извините, не разобрались в вашей ситуации», — описывает он.

Собеседница попросила его продублировать документы, подтверждающие предоставление международной защиты. И вскоре после этого маме мужчины назначили дату и время для подачи заявления в консульстве. Визу женщина получила сразу на три года.

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