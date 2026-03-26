Просто Путин очень любит группу «Любэ» 7 Иван Филиппов

26.03.2026, 14:43

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Почему российскую армию гонят в наступление.

Ок, у меня появилась рабочая теория, почему российскую армию гонят в наступление, несмотря на то, что она там в товарных количествах «стачивается», зачастую даже не дойдя до позиций («Вдумайтесь в эти цифры — 80–90% потерь л/с происходит еще на рубеже выдвижения к ЛБС. Т.е. 8 или 9 бойцов погибают в пути, так и не вступив в бой с противником, даже не увидев его»).

Итак. Владимир Путин очень любит заявлять, что российская армия наступает «по всей линии боевого соприкосновения». На что каждый раз военные и околовоенные каналы робко замечают, что наступление ради наступления в войне — вещь такая себе, и наступать надо там, где хорошо наступается, а где наступается плохо — наступать не надо.

Вероятно, это понимают и в Генштабе. Там все-таки люди какие-то академии заканчивали. И тем не менее армию гонят и гонят в киллзону.

Принято считать, что связано это с неинформированностью главы государства. На его глобусе сплошные победы, а раз победы, значит, надо развивать успех.

У меня другая теория.

Просто Путин очень любит группу «Любэ», сам неоднократно в этом признавался, и его представления о войне сформированы строками из песни «Давай за жизнь»:

«Мы наступаем по всем направлениям

Танки, пехота, огонь артиллерии

Нас убивают, но мы выживаем

И снова в атаку себя мы бросаем».

Думал в качестве иллюстрации приложить свежее видео, в котором российские военные идут по посадкам заваленным разорванными и сгоревшими телами своих боевых товарищей, но потом все-таки передумал.