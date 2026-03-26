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В Минске минимум год пытаются продать весьма необычный коттедж

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  • 26.03.2026, 14:51
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В Минске минимум год пытаются продать весьма необычный коттедж

На него сделали скидку.

В Минске продают элитный коттедж рядом с Национальной библиотекой. В нем пять комнат, спа-зона с бассейном и баней. Интерьер в современном стиле с обилием дерева, панорамными окнами и высокими потолками. За год цена на него заметно снизилась, но речь все равно идет почти о трех миллионах долларов, пишет «Зеркало».

Коттедж, построенный в 2018 году, находится недалеко от Национальной библиотеки в Минске — на улице Глебова. Его общая площадь жилья — 524 кв. м, жилая — 235 кв. м.

Дом расположен на закрытой охраняемой территории с безбарьерной средой, в нем пять комнат с гардеробными, четыре санузла и другие помещения. Кухня в жилье занимает около 30 квадратов.

Дом описан как современное и продуманное пространство с акцентом на натуральные материалы и гармоничное сочетание отделки и интерьера.

Гостиная с высокими потолками наполнена естественным светом и предназначена для комфортного отдыха, в том числе у камина. Из нее есть выход на террасу, подходящую для ужинов на свежем воздухе.

В оформлении уделено внимание цветам и деталям, что придает дому индивидуальность, указано в объявлении. Конструкция дома делает его светлым, просторным и одновременно надежным.

В коттедже предусмотрена спа-зона с бассейном и баней, а также отдельное пространство для отдыха и приготовления еды.

Сейчас его продают за 8 525 789 рублей, или 2,89 млн долларов.

Но это не первая попытка реализовать престижное жилье. Год назад его пытались продать за 3,3 млн долларов.

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