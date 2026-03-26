Война на Ближнем Востоке не испугала инвесторов
- 26.03.2026, 14:52
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Компании объясняют это долгосрочной стратегией.
Несмотря на эскалацию конфликта вокруг Ирана и рост рисков в регионе, западные компании не сворачивают крупные инвестиционные проекты на Ближнем Востоке и продолжают рассматривать его как ключевое направление роста, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Война уже ударила по региону. Нарушены поставки через Ормузский пролив, авиакомпании меняют маршруты, отменяются международные мероприятия, а туристический поток, по оценкам аналитиков, может сократиться на 11–27% в 2026 году. В ОАЭ загрузка отелей в марте упала более чем на 60%.
Тем не менее мегапроекты продолжают развиваться. В Саудовской Аравии открылся парк Six Flags Qiddiya City с рекордными аттракционами, а рядом строятся автодром «Формулы-1», стадион и киберспортивные арены. В ОАЭ продолжается строительство курорта Wynn стоимостью $5 млрд, а Disney подтверждает планы выхода на рынок региона.
Компании объясняют это долгосрочной стратегией и значительной поддержкой со стороны государств Персидского залива, которые инвестируют сотни миллиардов долларов в диверсификацию экономики — от туризма до технологий.
Даже технологические гиганты не отступают: Amazon продолжает развитие дата-центров в регионе, несмотря на повреждение нескольких объектов в первые дни конфликта. Oracle и OpenAI также расширяют инфраструктуру в ОАЭ.
Ритейл и люксовый сегмент столкнулись со снижением трафика и перебоями в поставках, однако бренды не отказываются от планов открытия новых магазинов, рассчитывая на восстановление спроса.
Эксперты отмечают, что компании делают ставку на скоротечность кризиса. «Мы смотрим на долгосрочную перспективу», — заявляют представители индустрии.