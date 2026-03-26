Трамп угрожает НАТО

Трамп угрожает НАТО18
- 26.03.2026, 15:11
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Президент США обиделся на союзников из-за Ирана.
Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал своих союзников, заявив, что страны-члены НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США в вопросе с Тегераном.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 26 марта.
«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь с безумным государством — Ираном, который теперь военным образом разгромлен», — говорится в публикации Трампа.
Он добавил: «США ничего не нужно от НАТО, но «никогда не забывайте» об этом очень важном моменте».