Трамп угрожает НАТО 18 26.03.2026, 15:11

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США обиделся на союзников из-за Ирана.

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал своих союзников, заявив, что страны-члены НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США в вопросе с Тегераном.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 26 марта.

«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь с безумным государством — Ираном, который теперь военным образом разгромлен», — говорится в публикации Трампа.

Он добавил: «США ничего не нужно от НАТО, но «никогда не забывайте» об этом очень важном моменте».

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