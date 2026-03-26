Белоруска нашла в булочках из магазина металлические шарики 6 26.03.2026, 15:19

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Что ей ответили.

Минчанка купила в «Евроопте» на улице Бурдейного, 11, булочку, из которой вывалились два металлических шарика. Фото с необычной находкой она опубликовала в соцсетях.

Как на эту и другие жалобы покупателей отреагировала санслужба и само руководство сети магазинов, рассказало агентство «Минск-Новости».

Показалось, что перец

На неприятную находку в еде в виде кусочков металла пожаловалась минчанка в соцсети Threads.

- Честно, была в шоке: вот эти два металлических шарика вывалились сегодня из завитушки с корицей. Сначала показалось, что, может, перец, но потом один упал и покатился со звуком, и тут стало понятно, что не перчик. Очень похоже на шарики подшипника, – написала девушка в своем посте.

Представители торговой сети «Евроопт» оперативно отреагировали в комментариях, пообещав провести служебную проверку. О ее результатах пока не сообщается, но случай привлек внимание врачей-гигиенистов, которые 23 марта оценили ситуацию в магазине.

По ее результатам оборудование кондитерского цеха было признано исправным. Однако для надежности специалисты вызвали техническую группу для официального заключения.

Вместе с тем в магазине выявили нарушения санитарного законодательства. За это к ответственности привлекут должностное лицо.

Плесень в рыбе

Не повезло и покупательнице магазина Green на улице Братской, 18. В купленной рыбе она обнаружила плесень.

«Это не первый случай, когда в данной сети натыкаюсь на некачественную продукцию в охлаждаемых отделах. Проблема просроченных и залежалых товаров актуальна», – написала женщина.

Специалисты проверили магазин 23 марта. Условия хранения рыбной продукции нарушены не были.

Но для лабораторных исследований отобрали пробы аналогичной рыбы горячего копчения от разных производителей. Результаты станут известны позже.

Лосось не как с картинки

Другая минчанка заказала в «Гиппо» атлантического лосося по акции, но привезенная рыба оказалась совсем не такой, как на картинке. Возмущенный пост набрал более 620 тыс. просмотров и попал в СМИ.

С покупательницей связались представители магазина.

«Фото товара обещали заменить или вообще убрать, добавят в описание размер тушки, стейки забрали и предложили замену товара, которая реально отвечает заявленному на фото. За решение вопроса и принесенные извинения ставлю магазину 100/10!» – написала девушка.

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