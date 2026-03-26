Из Беларуси в Россию везли необычный груз 4 26.03.2026, 15:33

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Его не пропустили.

В Смоленской области пресекли попытку ввоза из Беларуси крупной партии продукции без документов, сообщает Россельхознадзор.

Речь идет не о привычном мясе или молочке, а о довольно необычном грузе – около 800 кг окостенелых рогов оленя и лося.

Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора совместно с таможней.

Во время контроля выяснилось, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. А для таких товаров это ключевое требование.

Без подтверждения происхождения и безопасности подобные грузы автоматически попадают под запрет на ввоз.

В итоге партию не допустили на территорию России.

Сейчас специалисты разбираются, как груз оказался на границе без необходимых документов.

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