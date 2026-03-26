Россия быстро приближается к «точке надлома»6
- 26.03.2026, 17:09
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Ближайший год — самый сложный для Путина.
Путин продолжает тратить миллиарды на войну в Украине, но, по мнению бывшего разведчика Филипа Ингрэма, Россия быстро приближается к «точке перелома», когда экономика и армия окажутся на грани коллапса. Инграм прогнозирует, что кризис может наступить к концу 2026 или началу 2027 года, пишет The Sun (перевод — сайт Charter97.org).
«Атаки на российскую промышленность, инфраструктуру, генералов и военную технику постепенно подрывают способность Москвы вести конфликт», — отметил он. Инфляция в России растет, цены на продукты взлетели: например, огурцы подорожали на 425%, а рубль в 2026 году теряет почти четверть стоимости.
Несмотря на кризис, Путин продолжает наступление и усиливает ядерную риторику, чтобы удержать внутреннюю поддержку и запугать Запад. По словам Ингрэма, угроза применения тактического ядерного оружия остается, но риск глобального конфликта пока ограничен из-за потенциальной потери поддержки со стороны Китая, Индии и Ирана.
Военные успехи России ограничены. На некоторых фронтах продвижение составляет всего 15–70 метров в день, что стало худшим результатом за последние сто лет. В то же время украинская армия усилила контрнаступления: за пять дней прошлого месяца ВСУ освободили 78 кв. миль территории, сравнимо с прогрессом России за весь декабрь.
Инграм подчеркивает, что украинская армия сейчас одна из самых боеспособных в Европе и мире, проверившая все современные системы оружия в реальном бою. По его словам, Украина остается «первой линией обороны Европы», и падение страны откроет путь российской экспансии дальше на запад — в страны Балтии, Польшу и, возможно, Германию.