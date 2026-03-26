Минчанин довел мошенников до нервного срыва 24 26.03.2026, 18:24

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Диалоги, которые достойны фильма Тарантино.

Телефонные мошенники продолжают атаковать белорусов. Иногда им даже удается попасть в настоящие коммунальные боли: вот ждет человек замены домофона или счетчика, а ему как раз с таким предложением и звонят. Как тут усомниться в реальности происходящего? С беседы по важному для каждого собственника жилья делу сегодня началось утро одного из читателей onliner.by.

Акт первый. На проводе «коммунальщики»

— Звонили с латвийского номера, поэтому я сразу понял, что будет развод, и включил диктофон. Самое интересное, что у нас действительно старый дом и мы правда стоим в очереди на замену счетчиков воды. И именно по этому вопросу мне и звонили, — говорит минчанин.

Беседу «девушка из ЖКХ» начала с небольшого «наезда»: якобы наш читатель так и не заполнил заявку на бесплатную замену счетчика и теперь ему придется проводить все манипуляции за свой счет. Но благо все можно исправить прямо сейчас. Надо только заполнить ту самую заявку, то есть продиктовать паспортные данные.

Ставьте скорость 1,5х или 2х и наслаждайтесь прослушиванием.

— Подскажите, по каком адресу замена? У меня две квартиры? — решил проверить звонящих наш читатель. Но у тех, видимо, на все вопросы продуманы возражения.

— По системе вижу, что мастер приедет по адресу фактического проживания. В дальнейшем вы ему предоставите информацию по второму адресу — все перепроверите.

— Так сейчас по какому адресу будет замена?

— По вашему фактическому адресу проживания. Я просто диспетчер, мне не высвечивается данная информация. Но вижу по системе, что по фактическому.

— У нас каждый счетчик идет под отчетность, — продолжает девушка. — Вот приведу вам пример: вы, допустим, водой пользуетесь, например, газом либо же светом. И вы везде предоставляете ваш асабысты номер как потребителя. И точно также, поскольку вам сейчас будут производить замену счетчика на безоплатной основе, мы будем указывать вас как потребителя. В связи с тем, что нам необходимо указать вас как потребителя, нам требуется указать также информацию касаемо вашего асабыстого номера либо же паспорта. Подскажите, Павел Иванович, за каким документом я могу указать вас как потребителя данного счетчика?

Тут уже дама собрала все филологическое комбо: «асабысты», «за каким документом». Ранее же она употребляла формулировку «вам удобнее на первую половину дня или на вторую». Наши люди так не говорят. В общем, мошенники прокалываются даже на лингвистическом уровне: внимательно слушаем и не верим.

Напоследок, чтобы совсем уж расслабить собеседника, «диспетчер» предложила оформить льготы на оплату коммунальных услуг в размере 17%. Навсегда! «Это связано: если по адресу проживают пенсионеры, кто-то с инвалидностью либо кто трудоустроен свыше 15 лет». Чтобы рассчитать процентную ставку, «коммунальщице» необходимо выяснить размер заработной платы собеседника. Может, якобы даже получится увеличить льготную ставку.

Акт второй. На проводе «следователь»

Далее, конечно же, последовало классическое продолжение: молодого человека набрал уже «следователь», который был в курсе передачи паспортных данных «водоканалу». Мол, скоро нагрянет беда: личные данные будут использованы для вывода украденных денег. Но чтобы этого не случилось, придется организовать тотальную блокировку счетов. Правда, слить все свои счета человек должен сам.

Тут уже наш читатель решил поразвлекаться и придумал «Веломотобанк», в котором брал кредит. Мошенник и глазом не моргнул. Зато решил «накинуть пуха» и позапугивать собеседника громкими словами «террористическая деятельность», «взлом банковской системы», «защита государственной финансовой системы», «противодействие внешним угрозам и кибегруппировкам».

Также в процессе беседы выяснилось, что у нас в стране есть «черные нотариусы», которые за тысячу рублей какие угодно документы сделают.

— Так а что мне делать? — задался логичным вопросом минчанин.

— Если в рамках этих действий на вас заведут «уголовку», придут с обыском и найдут незадекларированные наличные, сумма будет автоматически изъята как криминальный доход до окончания следствия. Чтобы этого не произошло, мы проводим процедуру государственного декларирования. Назовите точную сумму наличных денег, которая у вас находится, — объяснил следователь и начал задавать множество уточняющих вопросов вплоть до адресов банков, где приобреталась валюта, хранящаяся дома.

Закончилось все тем, что между сторонами было установлено кодовое слово: «факел».

Моральное давление, отметим, оказывается довольно существенное (вплоть до озвучивания «подписки о неразглашении» и вероятности стать пособником мошенников). Собственно, так и разводили всех наших соотечественников и даже саму Ларису Долину.

Акт третий. На проводе Нацбанк

Разговор со специалистом Нацбанка начался с кодового слова «факел». Максимум серьезности. Затем началась «форма перепроверки и диагностика». Особенно было подчеркнуто, что разглашать информацию третьим лицам нельзя.

— Мы не говорим о фактах возможного хищения средств. Если они находятся на накопительном счете, который срочный по условиям обслуживания, то мы просто перепроверим статус происхождения этих средств и поставим к договору отметку, что Национальный банк перепроверил финансы, что они добывались законным образом. Что касается наличных средств, то необходимо со стороны милиции получить распоряжение, как будет проходить форма декларации. И требуется ли она вам вообще, — пояснила «специалист».

В итоге разговор свелся к тому, что сотрудникам Нацбанка надо лично перепроверить каждую купюру — сверить номинал и серийный номер. И только после этого будет понятно, в честном ли «бою» были добыты купюры, которые хранятся дома. Но все безопасно: вместо денег читателю вручат «форум декларации», которая в последующем его защитит.

Еще чуть позже выяснилось, что наличные денежные средства, хранящиеся дома, надо будет сфотографировать и прислать в Нацбанк. По Viber. Это, возможно, убережет дом от обыска. Впрочем, присланное читателем «стоковое» фото денег Нацбанку не понравилось: стали требовать оригинал, сделанный здесь и сейчас. И заодно пригрозили статьей за ложные показания.

Убедить человека, что фото действительно нужно, мошенникам так и не удалось. Поэтому специалист «Нацбанка» психанула

— Может, вы мошенники все-таки, а?

— Ну все, Павел Иванович. Я вам что-то доказывать буду? Договор обслуживания расторгается. Не буду тратить ни ваше, ни свое время. Давайте. Не давайте. Вам там скучно дома, я так это расцениваю. И вы не понимаете, с какой организацией общаетесь. Я сейчас инициирую расторжение договора обслуживания и принудительный арест ваших счетов, — сказала Виктория Викторовна из Нацбанка и бросила трубку.

— Вообще я думал дождаться курьера, который должен приехать за деньгами, — даже сожалеет, что «спецоперация» не дошла до конца, минчанин. И предупреждает: звонили ему со следующих номеров:

+375 44 554-62-05 — КГБ;

+375 44 500-94-64 — Нацбанк с Viber.

Павлу Ивановичу продолжают до сих пор звонить «специалисты» из разных структур. Минчанин шутит, что «сломал им скрипты» и теперь они сами не знают, что делать. Мужчина уже откровенно стебется над мошенниками, а они все еще стараются его «дожать» и параллельно «вскрываются»: на нервах уже вылезла родная «полиция», а не наша «милиция».

По состоянию на полдень выяснилось, что на минчанина уже взяли большой кредит. И вообще его скоро арестуют, потому что он «подозреваемая личность».

Что сказать, обрабатывают знатно. В моменте растеряться и поверить в правдивость всего происходящего очень легко. Тем более что телефон практически не смолкает: на проводе все время висит кто-то из «специалистов» и сыплет грозными терминами и статьями Уголовного кодекса.

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