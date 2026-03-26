Политзаключенный Степан Латыпов в третий раз пытался покончить жизнь самоубийством

Политзаключенный Степан Латыпов в третий раз пытался покончить жизнь самоубийством6
- 26.03.2026, 16:01
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Находясь в ПКТ колонии, он перерезал себе вены.
В июле 2025 года политический заключенный Степан Латыпов был переведен из тюрьмы №4 в Могилеве в исправительную колонию № 22, где его сразу же поместили в карцер, а затем в помещение камерного типа. Там он перерезал себе вены, сообщает ПЦ «Вясна».
В ПКТ политический заключенный содержался в ужасных условиях: в камере не было даже розетки, кипяток давали два раза в день. Примерно в сентябре 2025 года Степана снова перевели в тюрьму. Сам политзаключенный якобы сказал, что не видит смысла жизни и не выдержит еще одного срока.
Степан Латыпов был задержан в сентябре 2020 года возле своего дома на «Площади Перемен». 16 августа 2021 года политзаключенный был признан виновным в участии в протестах (части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса), «сопротивлении сотрудникам милиции» (часть 2 статьи 363 Уголовного кодекса) и «мошенничестве, совершенном в особо крупных масштабах» (часть 4 статьи 209 Уголовного кодекса) и приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в условиях строгого режима. На суде политзаключенный не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений.
Первую попытку самоубийства Степан Латыпов предпринял летом 2021 года прямо в зале суда. Тогда мужчина воткнул себе в шею трубу. В больнице ему сделали операцию, после чего поместили в следственный изолятор №1.
В колонии Степан постоянно находился под давлением администрации колонии — его помещали в следственный изолятор и следственный изолятор. В знак протеста против давления со стороны администрации Степан проглотил лезвие и снова перерезал себе вены. После этого, осенью 2022 года, режим содержания был изменен, и его перевели в тюрьму №4 в Могилев на два года.