Политзаключенный Степан Латыпов в третий раз пытался покончить жизнь самоубийством 6 26.03.2026, 16:01

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Степан Латыпов

Находясь в ПКТ колонии, он перерезал себе вены.

В июле 2025 года политический заключенный Степан Латыпов был переведен из тюрьмы №4 в Могилеве в исправительную колонию № 22, где его сразу же поместили в карцер, а затем в помещение камерного типа. Там он перерезал себе вены, сообщает ПЦ «Вясна».

В ПКТ политический заключенный содержался в ужасных условиях: в камере не было даже розетки, кипяток давали два раза в день. Примерно в сентябре 2025 года Степана снова перевели в тюрьму. Сам политзаключенный якобы сказал, что не видит смысла жизни и не выдержит еще одного срока.

Степан Латыпов был задержан в сентябре 2020 года возле своего дома на «Площади Перемен». 16 августа 2021 года политзаключенный был признан виновным в участии в протестах (части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса), «сопротивлении сотрудникам милиции» (часть 2 статьи 363 Уголовного кодекса) и «мошенничестве, совершенном в особо крупных масштабах» (часть 4 статьи 209 Уголовного кодекса) и приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в условиях строгого режима. На суде политзаключенный не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений.

Первую попытку самоубийства Степан Латыпов предпринял летом 2021 года прямо в зале суда. Тогда мужчина воткнул себе в шею трубу. В больнице ему сделали операцию, после чего поместили в следственный изолятор №1.

В колонии Степан постоянно находился под давлением администрации колонии — его помещали в следственный изолятор и следственный изолятор. В знак протеста против давления со стороны администрации Степан проглотил лезвие и снова перерезал себе вены. После этого, осенью 2022 года, режим содержания был изменен, и его перевели в тюрьму №4 в Могилев на два года.

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