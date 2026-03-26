Бундестаг ФРГ ограничил возможности повышать цены на бензин 2 26.03.2026, 16:09

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АЗС в Германии смогут повышать цены на топливо лишь раз в день.

В связи с резким ростом цен на нефть с начала войны в Иране немецкие законодатели значительно ограничили возможности повышения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. В четверг, 26 марта, депутаты бундестага приняли законопроект, внесенный фракциями правящей коалиции, пишет «Немецкая волна».

Пакет специальных мер включает запрет на повышение цен на АЗС более одного раза в день. Его поддержали правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок консервативных партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), а также «Союз-90»/»зеленые». Против проголосовали правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

Цены на топливо на АЗС смогут повышаться раз в день

Законопроект предусматривает, что АЗС смогут повышать цены на топливо каждый день только в полдень, как это ранее было утверждено в Австрии. Нарушения могут повлечь за собой штрафы в размере до 100 000 евро. В то же время, как указано в документе, число возможных снижений цен по-прежнему не ограничивается с целью поддержания конкуренции.

Меры направлены на достижение большей прозрачности и снижение краткосрочных колебаний цен на заправках. Пока эта модель будет действовать временно, через год будет проведена оценка ее эффективности.

Законопроект еще должен утвердить бундесрат - представительство федеральных земель Германии. Министерство экономики и энергетики Германии заявляло, что он может вступить в силу уже в начале апреля.

Франция и Польша также планируют меры по смягчению роста цен

Власти Франции и Польши также планируют меры по смягчению последствий от роста цен на топливо. Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что о новых мерах помощи особенно пострадавшим секторам, в частности, транспортным компаниям, будет объявлено в ближайшие дни. В Варшаве сообщили о возможности снижения налога на добавленную стоимость на топливо и не исключили введения налога на чрезмерную прибыль для нефтяных компаний.

Цены на топливо в Германии за последние недели резко возросли. Еще в начале марта среднесуточная цена самого дешевого бензина марки E10 превысила 2 евро за литр, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года.

Между тем, по данным Федерального статистического ведомства, в 2025 году лишь около 6 процентов нефти ФРГ импортировала с Ближнего Востока. Крупнейшим поставщиком нефти для Германии является Норвегия (16,6%), на втором месте - США, на третьем - Ливия. Всего Германия импортировала в прошлом году 75,7 млн тонн нефти.

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