Украинцы сровняли с землей командный пункт россиян под Херсоном 4 26.03.2026, 16:13

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Ювелирная работе украинской авиации.

На Херсонском направлении зафиксирован результативный удар по командному пункту оккупационных войск. Благодаря ювелирной работе украинской авиации и применению западного высокоточного вооружения командный пункт противника был полностью уничтожен.

Для поражения цели была использована французская управляемая авиабомба AASM Hammer. На кадрах объективного контроля видно, как боеприпас точно попадает в здание, где располагался штаб противника. После попадания произошел мощный взрыв, который не оставил шансов на выживание личному составу и технике связи захватчиков.

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