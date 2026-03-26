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Украинцы сровняли с землей командный пункт россиян под Херсоном

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  • 26.03.2026, 16:13
  • 3,370
Украинцы сровняли с землей командный пункт россиян под Херсоном

Ювелирная работе украинской авиации.

На Херсонском направлении зафиксирован результативный удар по командному пункту оккупационных войск. Благодаря ювелирной работе украинской авиации и применению западного высокоточного вооружения командный пункт противника был полностью уничтожен.

Для поражения цели была использована французская управляемая авиабомба AASM Hammer. На кадрах объективного контроля видно, как боеприпас точно попадает в здание, где располагался штаб противника. После попадания произошел мощный взрыв, который не оставил шансов на выживание личному составу и технике связи захватчиков.

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