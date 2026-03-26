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В пригороде Витебска выпал «доломитовый снег»

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  • 26.03.2026, 16:40
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В пригороде Витебска выпал «доломитовый снег»

Жители говорят об экологической катастрофе.

Жители поселка Руба под Витебском жалуются на экологические проблемы, связывая их с предприятием по переработке доломита - филиалом «Доломит» ОАО «Белорусский цементный завод». Доломитовая пыль проникает в квартиры, а работа завода вызывает беспокойство за здоровье.

Проблема обостряется в сухую и ветреную погоду, а жалобы на загрязнение воздуха в регионе появляются периодически.

На протяжении последних дней местные жители записывали несколько роликов с пометкой «крик души» из-за высокого запыления микрорайона.

«Вот такие вот белые машины стоят, а это отвал и трактор. Вот такая вот видимость, просто красота», - говорит автор одного из роликов, выложенных в соцсетях.

«23 марта, Руба, поселок. Вот такая вот видимость. Сегодня вечер, красота. Пыль столбом, страшно открывать окна. Такие вот грязные окна, буквально за три месяца. Не знаю, стоит это мыть, не стоит. Помоешь и буквально через пару дней - такая же история», - говорит житель поселка.

«Весна пришла, выпал доломитовый снег», - шутят в комментариях под видео.

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