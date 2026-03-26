NYT: Путин хотел сменить правительство и остановить войну

NYT: Путин хотел сменить правительство и остановить войну12
- 26.03.2026, 16:44
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Однако все изменила война в Иране.
В начале 2026-го года российская экономика столкнулась с серьезными проблемами. Доходы резко сократились, снизились темпы производства, кредиты подорожали и заимствования практически остановились, что вызвало волну банкротств по всей стране. Символом кризиса стала вынужденная продажа нефти Индии по цене около $22 за баррель — значительно ниже рыночной, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
На этом фоне, по данным источников, в феврале Путин впервые за долгое время начал всерьез обращать внимание на экономические проблемы. В Кремле обсуждались возможные изменения курса, включая более активные переговоры по Украине.
Одним из признаков этого стали кадровые перестановки — замена переговорщика Кирилла Дмитриева на главу «Роснефти» Игоря Сечина — фигуру с гораздо большим политическим весом. Параллельно в элитах циркулировали слухи о масштабной перестройке правительства. По данным источников, речь могла идти даже об отставке действующего кабинета, на фоне усиливающегося давления на окружение премьер-министра Михаила Мишустина.
Однако дальнейшее развитие событий изменило динамику. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть и временно ослабил экономическое давление на Москву.
Тем не менее внутри страны напряжение сохраняется. В преддверии парламентских выборов усиливаются репрессивные меры, обсуждаются кадровые перестановки, а уровень общественного недовольства растет.
По оценкам наблюдателей, Кремль в ближайшее время окажется перед выбором: пойти на деэскалацию конфликта или, напротив, усилить внутреннюю мобилизацию и контроль.