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Преподавателя витебского вуза будут судить за взятки

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  • 26.03.2026, 16:50
  • 4,032
Преподавателя витебского вуза будут судить за взятки
иллюстративное фото

Деньги он брал несколько лет.

Преподаватель витебского вуза с 2023 по 2025 год брал деньги от студентов за допуск к зачетам и их формальную простановку, прием курсовых работ без фактической проверки знаний, допуск к сессии и успешную сдачу экзаменов по предмету.

«Всего установлено семь эпизодов получения взяток. Сумма незаконных вознаграждений составила 490 рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

Во время расследования 44-летний педагог добровольно возместил сумму неосновательного обогащения, а также выплатил «благотворительный взнос». Сейчас он под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о взяточничестве (ч. 1 ст. 430 УК) направлено в суд. Мужчине грозит наказание от ареста или «химии» до семи лет лишения свободы.

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