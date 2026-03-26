Преподавателя витебского вуза будут судить за взятки

Преподавателя витебского вуза будут судить за взятки10
- 26.03.2026, 16:50
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Деньги он брал несколько лет.
Преподаватель витебского вуза с 2023 по 2025 год брал деньги от студентов за допуск к зачетам и их формальную простановку, прием курсовых работ без фактической проверки знаний, допуск к сессии и успешную сдачу экзаменов по предмету.
«Всего установлено семь эпизодов получения взяток. Сумма незаконных вознаграждений составила 490 рублей», — рассказали в областной прокуратуре.
Во время расследования 44-летний педагог добровольно возместил сумму неосновательного обогащения, а также выплатил «благотворительный взнос». Сейчас он под подпиской о невыезде.
Уголовное дело о взяточничестве (ч. 1 ст. 430 УК) направлено в суд. Мужчине грозит наказание от ареста или «химии» до семи лет лишения свободы.