Марк Рютте: НАТО готовится к атакам России на энергетику Европы

Марк Рютте: НАТО готовится к атакам России на энергетику Европы4
- 26.03.2026, 16:52
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Энергетическая инфраструктура может стать одной из главных целей РФ.
Страны-члены НАТО уже активизируют учения и тренировки. Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передает «Радио Свобода».
Россия определена как «наиболее значительная и прямая угроза» безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Также отмечается, что РФ продолжает испытывать альянс - через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.
В настоящее время страны-члены НАТО уже «извлекают уроки из опыта Украины, усиливая обучение, тренировки и координацию в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры».
Кроме того, в отчете говорится о долгосрочном подходе НАТО к оказанию помощи Украине в войне. Для стран, по словам издания, «важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра».