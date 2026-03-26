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Марк Рютте: НАТО готовится к атакам России на энергетику Европы

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  • 26.03.2026, 16:52
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Марк Рютте: НАТО готовится к атакам России на энергетику Европы
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Энергетическая инфраструктура может стать одной из главных целей РФ.

Страны-члены НАТО уже активизируют учения и тренировки. Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передает «Радио Свобода».

Россия определена как «наиболее значительная и прямая угроза» безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Также отмечается, что РФ продолжает испытывать альянс - через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

В настоящее время страны-члены НАТО уже «извлекают уроки из опыта Украины, усиливая обучение, тренировки и координацию в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры».

Кроме того, в отчете говорится о долгосрочном подходе НАТО к оказанию помощи Украине в войне. Для стран, по словам издания, «важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра».

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