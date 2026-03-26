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Американские пилоты 10 лет секретно тренировались на МиГах в «Зоне 51»

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  • 26.03.2026, 21:16
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Американские пилоты 10 лет секретно тренировались на МиГах в «Зоне 51»

Это одна из самых захватывающих тайн холодной войны.

Во время холодной войны США не ограничивались изучением советской авиации — американские пилоты сами управляли истребителями МиГ. Речь идет о засекреченных программах, в рамках которых в небе над Невадой, включая знаменитую «Зону 51», проводились тренировочные воздушные бои с использованием реальной техники СССР, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

С конца 1960-х годов Вашингтону удалось получить полностью боеспособные МиГ-21, а позже и МиГ-23. Часть самолетов попала в руки США благодаря перебежчикам. Один из ключевых эпизодов произошел в 1966 году, когда иракский пилот перегнал МиГ-21 в Израиль, откуда машина была передана американцам. Другие самолеты поступали через союзников — из стран Ближнего Востока и Азии.

На базе Грум-Лейк специалисты и пилоты ВВС и ВМС США не просто изучали технику, а проводили реальные полеты и моделировали боевые столкновения. Это позволило получить уникальные данные о сильных и слабых сторонах советских истребителей.

МиГ-21 отличался высокой скоростью и маневренностью, но небольшая дальность полета и устаревшая электроника были слабыми сторонами. Более современный МиГ-23 получил усовершенствованную радиолокационную систему и крыло с изменяемой стреловидностью, что значительно повысило его боевые возможности. Это позволило истребителю эффективнее действовать в разных режимах полета и применять ракеты на дальних дистанциях — еще до визуального контакта с противником.

Позже программа переросла в более масштабный проект. В его рамках в 1970–80-х годах была создана эскадрилья «Красные орлы», где американские пилоты регулярно летали на МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, имитируя действия потенциального противника. Учения проходили в формате так называемых «разнородных воздушных боев», максимально приближенных к реальным условиям.

Программа была строго засекречена, самолетам присваивали фиктивные обозначения, а часть пилотов даже не подозревала, что в учениях они сталкиваются с подлинными советскими истребителями.

Эта операция, информация о которой стала публичной только в 2000-х годах, оказала заметное влияние на развитие тактики ВВС США и подготовку пилотов к потенциальному противостоянию с СССР.

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