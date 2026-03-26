Алесь Евдахо и Вацлав Богданович вышли на свободу 1 26.03.2026, 17:12

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За решеткой остаются их коллеги – Дмитрий Колас и Виктория Богданович.

Алесь Евдахо и Вацлав Богданович, задержанные 21 февраля по «делу книгоиздателей», вышли на свободу из СИЗО КГБ, пишет ПЦ «Вясна».

Напомним, в феврале в Минске прошли массовые задержания издателей и распространителей книг. Позже «экстремистским формированием» было признано издательство Gutenberg Publisher, закрылась «Технология».

Обвинения в экстремизме используются белорусскими властями для борьбы с оппонентами, а также для преследования инакомыслия в целом.

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