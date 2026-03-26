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Ученые подсчитали, сколько зубров в Беловежской пуще

  • 26.03.2026, 17:24
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Ученые подсчитали, сколько зубров в Беловежской пуще

Популяция выросла.

Сотрудники национального парка завершили учет зубров: за год популяция выросла на 58 особей, сообщает официальный сайт нацпарка.

Всего в Беловежской пуще учли 784 особи. Среди них:

- 425 — взрослые самки (от 3,5 года и старше),

- 130 — взрослые самцы,

- 139 — молодняк (1,5—3,5 года),

- 90 — сеголетки (до 1 года).

Больше всего зубров обитает в южной части национального парка (Сухопольское, Никорское, Ясеньское и Пашуковское лесничества) — 263 особи, на северо-востоке (Новодворское, Порозовское лесничества) — 178, в северной части – 69 (Свислочское лесничество). Кроме того, юго-западное стадо проживает на территории Каменецкого БООР (184 особи), отделившаяся часть от южного стада — 82 головы — в Пружанском БООР. Еще 8 зубров на начало 2026 года проживали в экскурсионных вольерах.

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