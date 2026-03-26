В США начался суд над Мадуро 4 26.03.2026, 17:27

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Фото: Getty Images

Диктатору Венесуэлы грозит от 20 лет тюрьмы.

Мадуро и его чиновников обвиняют в помощи в перемещении кокаина через Венесуэлу в сотрудничестве с колумбийской группировкой FARC, которую США считают террористической организацией. Кроме того, венесуэльского диктатора обвиняют в участии в сговоре с целью ввоза кокаина, пишет Reuters.

Сам Мадуро и его соратники отрицают обвинения, называя их «частью империалистического заговора».

По закону о наркотерроризме, минимальный срок составляет 20 лет лишения свободы — вдвое больше, чем за обычную торговлю наркотиками.

Мадуро и его жена были захвачены 3 января в ходе спецоперации США в Каракасе и перевезены в Соединенные Штаты. Им предстоит предстать перед судом по обвинениям в незаконной торговле наркотиками и оружием. Ранее сообщалось, что первое заседание суда назначено на середину марта.

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