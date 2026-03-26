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Z-военкора задержали в Москве

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  • 26.03.2026, 17:35
  • 7,240
Z-военкора задержали в Москве
Эмиль Музаффаров

По делу о вымогательстве.

Z-военкора Эмиля Музаффарова задержали в Москве по делу о вымогательстве. Об этом сообщают ВЧК-ОГПУ, «Старая площадь» и Z-блогер Роман Кириллов со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает «Новая газета Европа».

Утверждается, что обвинение против него заключается в том, что тот переводил деньги, собранные на нужды «СВО», на счет своего благотворительного фонда.

ВЧК-ОГПУ и «Старая площадь» пишут, что в деле «замешан» доносчик Виталий Бородин, который предлагал Музаффарову «прекратить критику в адрес Умара Кремлева». По данным каналов, Музаффаров после задержания объявил голодовку.

ASTRA отмечает, что несколько дней назад Музаффаров опубликовал видео из Госдумы. В нем он обвинил российскую букмекерскую контору Parimatch в связях с «подонками, которые финансируют ВСУ», а также заявил о связях Умара Кремлева с этой компанией.

Умар Кремлев (прежняя фамилия Лутфуллоев) — президент Международной ассоциации бокса. За последние годы благодаря дружбе с главой службы охраны президента Алексеем Рубежным получил во владение сразу несколько крупных активов. В их числе — национализированный автодилер «Рольф», строительная компания Ava Group и предприятие «Спортивные лотереи».

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