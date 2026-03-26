Метеозонд из Беларуси приземлился в литовской деревне
- 26.03.2026, 17:46
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На месте происшествия обнаружено 1500 пачек сигарет.
Ночью во дворе жителя Жежмаряй между Вильнюсом и Каунасом, приземлился метеозонд, который перевозил контрабанду, сообщает LRT.
Представитель Главного управления полиции Каунаса Кристина Мишковскайте заявила, что сообщение поступило около часа ночи. Местный житель сообщил, что возле его дома приземлился контрабандный шар.
«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили три ящика с 1 500 пачками сигарет с белорусскими акцизными марками, а также GPS-устройства», — сказала представительница полиции.
Об инциденте также сообщило Каунасское управление пожарной охраны и спасения. В сводке отмечается, что пожарных попросили помочь снять шар, застрявший на дереве на высоте четыре метра.