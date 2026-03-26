Польша снижает налоги на топливо 2 26.03.2026, 17:48

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На фоне роста мировых цен.

В Польше правительство Дональда Туска приняло решение о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом Туск заявил после заседания правительства, передает RMF24.

Согласно решению польского правительства, ставка НДС на топливо будет снижена с 23% до 8%. В свою очередь акцизный налог снизят до минимума, установленного правилами ЕС.

Кроме того, правительство ежедневно будет устанавливать максимальную розничную цену на топливо для предотвращения недобросовестной практики на рынке.

Эти меры имеют целью ослабить негативные последствия текущей ситуации на рынке нефти и топлива для граждан.

Туск заявил, что парламент должен принять законодательные решения по снижению цен на топливо в пятницу, 27 марта, чтобы их можно было подать президенту в тот же день.

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