ЕС не должен оставаться заложником позиции Будапешта 26.03.2026, 18:14

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Петер Сийярто (слева) и Сергей Лавров

Эксперт о связи Венгрии и России.

Фактически переговоры Будапешта с Москвой за спиной Европейского Союза приводят к тому, что Россия будет иметь преимущество, которое сможет использовать против структур ЕС. Поэтому Евросоюз должен разрабатывать варианты, позволяющие изменить процедуру для принятия решений.

Такое мнение высказал политический обозреватель Илья Бутенко, комментируя доклады министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову о содержании закрытых встреч в ЕС.

Он напомнил слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что на всех саммитах Евросоюза, в которых принимало участие венгерское руководство, незримо проглядывалась «тень Москвы». Россия через премьера Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел Петера Сийярто лоббировала интересы и выстраивала санкционную политику Европейского Союза таким образом, чтобы ее саботировать.

“»Это было использовано в условиях войны против Украины, в условиях того, что Москва проводит агрессивные кампании по шпионской деятельности в Европейском Союзе, по дестабилизации, по различным мерам негативного влияния на европейскую политику. Фактически Европейский Союз терял возможность проводить конструктивную политику. Европейские лидеры осознали, что оставление в настоящее время тех же полномочий у венгерского руководства, которые у них были до 2022 года, это будет игра в одни ворота, при котором Орбан будет помогать Путину взламывать европейскую политику», — пояснил Бутенко.

По его словам, если венгерское руководство продолжает подыгрывать Кремлю, то Европейский Союз не должен оставаться заложником такой позиции Будапешта.

«Будут, очевидно, разрабатываться варианты, каким образом можно изменить процедуру принятия решений. Может быть принят порядок действий, при котором решения относительно помощи Украины, относительно решений Европейского Союза будут сведены на более конструктивный уровень, при котором будет необходимо просто большинство голосов для поддержки решений, нежели, как это было ранее, консенсусная позиция, при которой голосование «против» лишь одной страны, то есть Венгрии, может заблокировать принятие всего решения», — высказал мнение обозреватель.

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