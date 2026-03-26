Пассажир минского метро попросил продать ему сразу три тысячи жетонов по старой цене 15 26.03.2026, 18:47

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Все из-за подорожания проезда.

Завтра в Минске дорожает проезд в общественном транспорте.

Минский метрополитен сообщает, что уже с 21 марта наблюдается повышенный спрос на жетоны.

Был зафиксирован единичный случай, когда белорус обратился с просьбой о приобретении 3 тысяч жетонов.

Пресс-служба подземки не уточняет, продали ли пассажиру такую массу малиновых кругляшков. Но напоминает, что в соответствии с Правилами перевозок пассажиров жетон возврату не полежит.

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