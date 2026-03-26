WSJ: Настали трудные времена для государств-изгоев 5 26.03.2026, 18:55

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США ликвидируют режимы один за другим.

США свергли проблемные режимы в Сербии, Сирии и Ливии. Куба, Иран и Северная Корея следующие. Военный конфликт вокруг Ирана может стать поворотным моментом в глобальной политике. В Вашингтоне все чаще говорят о возможном завершении эпохи так называемых «государств-изгоев», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Концепция таких стран — авторитарных режимов, стремящихся к созданию оружия массового поражения и поддерживающих терроризм — сформировалась после окончания холодной войны. С 1990-х годов США последовательно пытались нейтрализовать эти угрозы.

За три десятилетия список таких режимов заметно сократился. В 2000 году был свергнут югославский лидер Слободан Милошевич. В 2003-м — режим Саддама Хусейна в Ираке. В 2011 году при поддержке НАТО пал Муаммар Каддафи в Ливии. В 2019-м был отстранен от власти суданский лидер Омар аль-Башир. В 2024 году после многолетней войны рухнул режим Башара Асада в Сирии.

Несмотря на критику последствий этих операций, в США считают, что ключевая цель была достигнута, многие из этих стран перестали представлять прямую угрозу американской безопасности.

Исключением остается Северная Корея, которая за это время стала полноценной ядерной державой.

Администрация президента США Дональда Трампа, по оценкам экспертов, активизировала давление на оставшиеся режимы. В числе приоритетов — Венесуэла, Куба и особенно Иран. По данным источников, в результате совместных действий США и Израиля иранское руководство понесло серьезные потери, а военный потенциал страны существенно ослаблен.

На этом фоне в Вашингтоне допускают, что иранский режим может оказаться на грани падения. Даже если этого не произойдет в ближайшее время, его возможности влиять на регион, по мнению аналитиков, будут утрачена на годы вперед.

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