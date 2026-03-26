Бывший сотрудник ГУБОПиК попал за решетку 20 26.03.2026, 19:08

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Станислав Крук выступает на встрече со студентами БГАТУ. Минск, январь 2020 года. Фото: bsatu.by

В отряд с политическими.

Бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Крук осужден по коррупционной статье и отбывает наказание в ИК-3 Витебска. О задержании и суде над экс-силовиком публично не сообщалось. Бывшие заключенные рассказали «Зеркалу» подробности пребывания Крука в колонии.

Станиславу Круку 33 года. В прошлом он числился в списках сотрудников ГУБОПиК. Как долго он там работал и чем конкретно занимался — неизвестно.

До этого на протяжении нескольких лет Крук работал инспектором в отделе по гражданству и миграции Первомайского РУВД Минска. В январе 2020 года он представлял эту организацию на встрече со студентами БГАТУ.

Станислав Крук

О задержании Крука и суде над ним публично не сообщалось. В его аккаунт VK никто не заходил с июня 2023 года. Подробностей о деле экс-силовика мало. Бывшие политзаключенные, которые пересекались с ним за решеткой, упоминали коррупционные статьи. Один из них назвал срок — девять лет.

Осенью 2023 года Крук попал в отряд исправительной колонии № 3 в Витебске. С января 2024 года ИК-3 стала числиться местом его работы, следует из официальных данных, полученных «Зеркалом» при помощи «Киберпартизан».

«Попробуй-ка меня побей прямо сейчас»

По словам одного из бывших заключенных, в колонии «весь отряд знал», что Крук из ГУБОПиК. Уже в первые дни это чуть не стало причиной стычки, рассказал другой источник. Тогда один из политических обратился к экс-силовику с вопросом: «Связанных людей бить было хорошо? А попробуй-ка меня побей прямо сейчас». Мужчины двинулись друг на друга, однако другие заключенные вмешались и растащили их.

За решеткой Крук с первых дней начал сотрудничать с администрацией колонии: «Сразу в актив, сразу завербовался к операм». Довольно быстро экс-силовик стал бригадиром «разборки» — предприятия по разборке металла, где принудительно трудятся заключенные. Также он выполнял функции дневального в своем отряде.

Фото: Reuters

— Самое скверное в нем, что он еще не понимает, что он выкинут из системы и ему нужно перестраиваться. Держит себя высокомерно по отношению к политическим. Видно, что наделал делов в 2020-м, хотя говорит, что юристом был, типа обыкновенным, — рассказал «Зеркалу» бывший политзаключенный Игорь.

По словам освободившихся из ИК-3, Крук «сдавал всех». В отряде это понимали и не особо жаловали экс-силовика. Два человека вспомнили дружелюбные шаги и реплики с его стороны, но при этом характеризовали его как человека «беспринципного» и «опасного».

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