СМИ: Иран передал свой ответ на 15 пунктов мирного плана США 8 26.03.2026, 19:13

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Тегеран ожидает реакции американской стороны.

Тегеран передал свой ответ на мирный план США, состоящий из 15 пунктов, и ожидает реакции американской стороны, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, со своей стороны Иран потребовал прекращения агрессии, создания «объективных условий, исключающих повторение войны», гарантии выплат ущерба и военных компенсаций, а также завершения войны на всех направлениях в регионе. Собеседник добавил, что в числе ответных требований Тегеран обозначил необходимость признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Он подчеркнул, что Иран воспринимает заявления американской стороны о переговорах как предлог, под которым Вашингтон хочет создать образ «миролюбивой и стремящейся к завершению войны страны», удержать низкие цены на нефть и выиграть время для организации наземного вторжения. У Вашингтона, по словам собеседника агентства, нет стремления к ведению переговоров, в чем Иран убедился после 12-дневной войны в июне прошлого года.

Информацию о том, что Тегеран ответил на мирный план также подтвердил Reuters неназванный высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, предложение рассмотрели чиновники и представитель Верховного лидера страны, а ответ направили через Пакистан.

Они сочли план «односторонним и несправедливым».

Содержание предложения США накануне раскрыло Bloomberg. Оно содержит 12 требований, среди которых — отказ от обогащения урана и поддержки террористических групп, действующих через своих прокси, а также открытие Ормузского пролива.

Взамен США предложили снять с Ирана санкции, прекратить механизм их возобновления и помогать в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

«Вкратце, предложение подразумевает, что Иран откажется от своей способности защищать себя в обмен на расплывчатый план по снятию санкций», — прокомментировал документ источник Reuters, добавив, что в предложении отсутствуют минимальные условия для успеха.

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