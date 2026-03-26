В Беларусь приезжал официальный представитель Германии

В Беларусь приезжал официальный представитель Германии2
- 26.03.2026, 19:20
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Что известно.
О первом приезде в Минск Беньямина Вальтера, который в октябре прошлого года был назначен на должность ответственного за Беларусь (Desk Officer) в МИД Германии, сообщило немецкое посольство в Беларуси.
«Мы были очень рады принять нашего коллегу Беньямина Вальтера во время его первой поездки в Беларусь. Вместе со многими важными переговорами мы также нашли время для более неформальных дел. Посмотрите на нашу попытку сделать из нашего гостя из Берлина настоящего белоруса! О чем мы забыли?», — такой пост появился на фейсбук-странице посольства.
В опубликованном ролике показано, как немецкий дипломат угощается белорусскими блюдами в ресторане, пьет белорусские напитки, посещает различные минские локации вроде Комаровского рынка.
Какие именно дела решал Беньямин Вальтер в Минске и с кем из официальных лиц во время своего визита встречался, пока не сообщается.