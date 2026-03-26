Россию охватил дефицит удобрений 3 26.03.2026, 19:29

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Существенно выросла и цена.

В России образовался дефицит удобрений на фоне повышения мирового спроса на продукцию из-за перекрытия Ормузского пролива и отмены экспортных пошлин. Аграрии обратились к главе Минсельхоза РФ Оксане Лут с жалобой на невозможность приобрести необходимые для посевной материалы из-за их нехватки и высоких цен, пишут «Известия». «Цена на удобрения на внутреннем рынке резко выросла и стала рекордной, а по многим позициям стал наблюдаться дефицит», — говорится в письме, подписанном главой Ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» Олегом Сиротой. По оценкам аграриев, средний рост стоимости удобрений с начала года превысил 30%.

Сложившуюся ситуацию представители отрасли обсуждали в начале недели на общероссийском съезде фермеров в Казани. «Одной из тем стал рост цен на удобрения, а также их нехватка, в том числе аммиачной селитры, ее просто нет», — рассказала вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов РФ (АККОР) Ольга Башмачникова. В письме «Народного фермера» в адрес Лут говорится, что одной из ключевых причин усугубившейся ситуации стала отмена с 1 января 2025 года экспортных пошлин для производителей удобрений.

Тарифы действовали с сентября 2023-го с целью защиты внутреннего рынка от скачков цен и поддержания баланса между внутренним спросом и экспортом. В ассоциации призвали принять меры по снижению и стабилизации цен, в том числе ограничить экспорт минеральных удобрений. Аграрии подчеркнули, что дефицит продукции может привести к «существенному снижению сельхозпроизводства».

По словам зампреда совета ассоциации Бабкена Испиряна, ситуация с доступностью удобрений «достигла критической отметки» из-за утраты механизма ценовой защиты. «Когда поставки на внутренний рынок становятся вторичными по сравнению с экспортными контрактами, фермерские хозяйства оказываются в неравных условиях», — считает он. Отсутствие мер со стороны властей приведет не только к срыву посевной, но и вынудят фермеров покупать добавки по спекулятивным ценам, заявил Испирян.

Фермеры не могут переложить взлетевшие затраты на удобрения в конечную стоимость своих товаров из-за мер государства по ограничению цен на сельхозпродукцию, но и сократить их использование невозможно, так как это грозит в том числе потерей рентабельности и банкротствами производителей, говорится в письме.

Во вторник Минсельхоз объявил об ограничении экспорта аммиачной селитры с 21 марта по 21 апреля «для обеспечения весенних полевых работ». Это позволит «приоритетно обеспечить аграриев востребованным видом удобрений в период посевной», заявили в ведомстве. Там также заявили, что принятый властями комплекс мер поддержки «обеспечивает стабильную ситуацию на рынке и доступность удобрений в полном объеме».

Между тем, по данным источника «Известий» в одном из отраслевых союзов, ведомство обсуждает с аграриями вариант с введением месячного запрета на вывоз и других добавок помимо селитры.

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