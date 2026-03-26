Под Смоленском разливали поддельную кока-колу, сделанную в Беларуси

Под Смоленском разливали поддельную кока-колу, сделанную в Беларуси6
- 26.03.2026, 19:41
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Ее разливали в две смены в антисанитарных условиях.
В Смоленской области России обнаружили производство поддельной газировки под маркой Coca-Cola. Ее разливали в две смены в антисанитарных условиях, сообщило МВД РФ.
Производство поддельной колы «под видом всемирно известного бренда» обнаружили в городе Рудня. Разливали напиток с помощью автоматизированной линии на заводе, который сейчас в стадии банкротства. Организатором называют экс-директора.
«Около 20 наемных рабочих, не имея медицинских книжек, изготавливали напиток в антисанитарных условиях в две смены. Пластиковая тара производилась здесь же. Крышки и этикетки привозились из другого региона. Поддельная продукция поставлялась в Москву, причем на этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане либо Республике Беларусь», — сообщили в МВД.
В цеху изъято почти 38 тысяч готовых к продаже двухлитровых бутылок, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документация. Еще около 11 тысяч единиц товара обнаружены в грузовом автомобиле.
По оценке правообладателя, ущерб составляет около 73 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).