Трамп раскрыл суть «подарка» с извинениями Ирана 7 26.03.2026, 19:46

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Иран разрешил нескольким нефтяным танкерам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив, это было подарком и сигналом о надежности Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров.

Прошли «восемь больших танкеров, груженные нефтью», сказал Трамп и добавил: «Восемь судов идут прямо посередине Ормузского пролива. Восемь больших танкеров, загруженных нефтью, идут прямо через него. <...> И, собственно, они [иранская сторона] потом извинились за сказанное и сказали: «Мы отправим еще две лодки». В итоге получилось 10 лодок». Президент также выразил уверенность, что США имеют дело «с нужными людьми».

После того, как республиканец раскрыл, что одобрение пропуска танкеров было важным фактором для начала диалога, он извинился перед своей командой и выразил надежду, что не «испортил ваши переговоры».

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