Вышел на свободу политзаключенный Денис Болтуть 3 26.03.2026, 19:54

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Денис Болтуть

Он полностью отбыл шестилетний срок.

Стало известно об освобождении 35‑летнего политзаключенного Дениса Болтутя, которого задержали еще 25 сентября 2020 года. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Денис Болтуть был задержан в качестве подозреваемого 25 сентября 2020 года в рамках дела о массовых беспорядках. Позже ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

21 октября 2020 года правозащитники признали Дениса Болтутя политзаключенным.

В начале февраля 2021 года стало известно, что Болтутю также предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках) и по ст. 364 УК (насилие либо угроза насилия в отношении милиции).

2 июля 2021 года он был осужден на 6 лет колонии усиленного режима. Срок отбывал в колонии № 2 в Бобруйске.

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