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Вышел на свободу политзаключенный Денис Болтуть

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  • 26.03.2026, 19:54
  • 3,376
Вышел на свободу политзаключенный Денис Болтуть
Денис Болтуть

Он полностью отбыл шестилетний срок.

Стало известно об освобождении 35‑летнего политзаключенного Дениса Болтутя, которого задержали еще 25 сентября 2020 года. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Денис Болтуть был задержан в качестве подозреваемого 25 сентября 2020 года в рамках дела о массовых беспорядках. Позже ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

21 октября 2020 года правозащитники признали Дениса Болтутя политзаключенным.

В начале февраля 2021 года стало известно, что Болтутю также предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках) и по ст. 364 УК (насилие либо угроза насилия в отношении милиции).

2 июля 2021 года он был осужден на 6 лет колонии усиленного режима. Срок отбывал в колонии № 2 в Бобруйске.

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