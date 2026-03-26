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«Борисовдрев» объяснил, почему их спички могут не зажигаться с первого раза

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  • 26.03.2026, 20:29
  • 8,972
«Борисовдрев» объяснил, почему их спички могут не зажигаться с первого раза

Предприятие считает, что у белорусов неправильная техника зажигания.

На «Борисовдреве» рассказали белорусам, как правильно зажигать спички, пишет «Мiнская праўда».

Так, белорусы пожаловались в редакцию, что спички белорусского производства зажигаются не с первого раза. На «Борисовдреве» объяснили, почему так может быть.

В отделе технического контроля предприятия сказали, что проблема зачастую не в качестве спичек, а в неправильной технике зажигания.

– Не все знают, как правильно зажигать спички. Нужно чиркнуть под углом 30 градусов с легким нажимом, - рассказала специалист предприятия.

На производстве рассказали, что цех в месяц выпускает 10 миллионов коробков, то есть каждому белорусу почти по спичечному коробку. Основная масса продукции поступает на белорусский рынок.

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