Трамп на год продлил действие части санкций против России 3 26.03.2026, 20:32

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Деятельность РФ представляет угрозу безопасности и экономике США.

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России, которые были введены из-за вмешательства в американские выборы, следует из уведомления на сайте Федерального реестра США. Официально документ будет опубликован 27 марта.

Речь идет о продлении действия указа № 14024 от 15 апреля 2021 года. Эти санкции были введены предшественником Трампа Джо Байденом и неоднократно продлевались. Первоначально санкции касались российских частных и юридических лиц, которые, по утверждению американских властей, могли быть причастны к вмешательствам в выборы в США, а также финансовым операциям по обходу санкций.

В уведомлении указано, что деятельность России «представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». «По этой причине чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года», — говорится на сайте Федерального реестра.

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