Трамп: Мы защищаем Европу от России, хотя нас это не касается 25 26.03.2026, 20:50

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Президент США раскритиковал канцлера Германии за позицию по Ирану.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно войны в Иране, назвав его «неуместным».

Об этом он сказал в четверг, 26 марта, во время заседания правительства.

«Я услышал, как глава Германии сказал: „Это не наша война по Ирану“, я ответил: „Ну, Украина — это тоже не наша война“. Мы оказали помощь, но Украина — это не наша война. Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и его уже не забрать обратно», — отметил глава Белого дома.

Trump on Europe:



We are there to protect Europe from Russia; in theory, it doesn’t affect us—we have a big, fat, beautiful ocean. pic.twitter.com/XozieEnLM1 — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Также он заявил, что США защищают Европу от России, хотя это «их не касается».

«Подумайте сами: мы там, чтобы защищать Европу от России. Теоретически это нас не касается — у нас есть океан, большой, широкий, прекрасный океан, но мы там, чтобы защищать НАТО, защищать их от России, а они не там, чтобы защищать нас. Это смешно, это не имеет смысла», — сказал Трамп.

Ранее в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «страны НАТО абсолютно ничего не сделали», чтобы помочь США с Ираном.

«США ничего не нужно от НАТО, но „никогда не забывайте“ об этом очень важном моменте», — добавил он.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «без США НАТО — это бумажный тигр» и раскритиковал союзников за то, что те не присоединяются к американской войне против Ирана.

«Трусы — и мы это запомнили!», — в частности писал Трамп.

Также Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не нужна помощь союзников по НАТО в войне против иранского режима и добавил, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

«Однако я не удивлен их действиями, поскольку всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно на защиту этих самых стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, в трудное время», — написал глава Белого дома 17 марта.

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