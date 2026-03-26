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Трамп: Мы защищаем Европу от России, хотя нас это не касается

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  • 26.03.2026, 20:50
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Трамп: Мы защищаем Европу от России, хотя нас это не касается

Президент США раскритиковал канцлера Германии за позицию по Ирану.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно войны в Иране, назвав его «неуместным».

Об этом он сказал в четверг, 26 марта, во время заседания правительства.

«Я услышал, как глава Германии сказал: „Это не наша война по Ирану“, я ответил: „Ну, Украина — это тоже не наша война“. Мы оказали помощь, но Украина — это не наша война. Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и его уже не забрать обратно», — отметил глава Белого дома.

Также он заявил, что США защищают Европу от России, хотя это «их не касается».

«Подумайте сами: мы там, чтобы защищать Европу от России. Теоретически это нас не касается — у нас есть океан, большой, широкий, прекрасный океан, но мы там, чтобы защищать НАТО, защищать их от России, а они не там, чтобы защищать нас. Это смешно, это не имеет смысла», — сказал Трамп.

Ранее в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «страны НАТО абсолютно ничего не сделали», чтобы помочь США с Ираном.

«США ничего не нужно от НАТО, но „никогда не забывайте“ об этом очень важном моменте», — добавил он.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «без США НАТО — это бумажный тигр» и раскритиковал союзников за то, что те не присоединяются к американской войне против Ирана.

«Трусы — и мы это запомнили!», — в частности писал Трамп.

Также Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не нужна помощь союзников по НАТО в войне против иранского режима и добавил, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

«Однако я не удивлен их действиями, поскольку всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно на защиту этих самых стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, в трудное время», — написал глава Белого дома 17 марта.

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