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Над Мозырем и Могилевом заметили необычные облака, похожие на НЛО

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  • 26.03.2026, 20:58
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Над Мозырем и Могилевом заметили необычные облака, похожие на НЛО

Фотофакт.

Телеграм-канал «Метеовайб» опубликовал фотографии от подписчиков, сделанные в Мозыре и Могилеве, назвав то, что на них изображено, лентикулярной облачностью.

Лентикулярные (или линзовидные) облака — редкое явление для равнинного ландшафта Беларуси, пишет издание «Смартпресс». Они образуются тогда, когда влажные воздушные потоки встречают на своем пути препятствия, например, холмы или возвышенности.

Мозырщина и Могилевщина являются подходящими местами для их появления в нашей стране. Мозырь находится на одном из самых высоких пунктов страны — Мозырской гряде, а рельеф Могилева выделяется своей холмистостью и перепадами высот. Именно такие особенности местности создают необходимые барьеры для воздуха.

Главная особенность этих облаков в том, что они кажутся неподвижными даже при сильном ветре. На самом деле воздух проходит сквозь них: с одной стороны облако постоянно формируется, а с другой — тает.

Для Беларуси каждое появление таких «линз» становится значительным событием для наблюдателей. Как правило, их фиксация свидетельствует о скорой смене погоды.

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