Еще один крупнейший российский НПЗ остановил работу после атаки ВСУ

Еще один крупнейший российский НПЗ остановил работу после атаки ВСУ5
- 26.03.2026, 21:14
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Ранее Россия потеряла около 40% экспортных мощностей.
Российский нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), один из крупнейших в стране, приостановил переработку нефти в четверг, 26 марта, после ударов украинских беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных источников.
Источники сообщили, что после неоднократных атак беспилотников загорелись две основных, а также несколько вспомогательных установок НПЗ. Сроки ремонта оценить сложно.
Как отмечает агентство, приостановка работы НПЗ усугубит проблемы России, поскольку около 40% ее экспортных мощностей уже остановлено в результате ударов беспилотников, захвата танкеров теневого флота и прекращения работы нефтепровода «Дружба» на территории Украины.
По данным отраслевых источников, «Киришинефтеоргсинтез» в 2024 году переработал 17,5 млн тонн нефти (350 000 баррелей в сутки), что составило 6,6% от общего объема переработки нефти в России. На заводе было произведено 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.
Предприятие принадлежит компании «Сургутнефтегаз».
Губернатор Ленинградской области утром 26 марта заявлял, что над регионом было сбито более 20 беспилотников. Он также сообщил о разрушениях в промышленной зоне не уточнив, какое именно предприятие попало под удар.
Ранее стало известно, что российские порты Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, являющиеся крупными экспортными пунктами, приостановили отгрузку сырой нефти и нефтепродуктов после ударов украинских беспилотников в среду, 25 марта.