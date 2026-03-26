Президент Ирана: Путин вдохновляет нас в этой войне

Президент Ирана: Путин вдохновляет нас в этой войне16
- 26.03.2026, 21:29
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Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию на русском языке.
Поддержка народа России помогает Ирану в конфликте с США, заявил в X иранский президент Масуд Пезешкиан.
«Сообщения президента [Владимира] Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал он.
Путин и Пезешкиан дважды созванивались — 6 и 10 марта — после начала США и Израилем бомбардировок Ирана. Во время второй беседы иранский лидер поблагодарил российского диктатора за позицию Москвы.