Президент Ирана: Путин вдохновляет нас в этой войне 16 26.03.2026, 21:29

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Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию на русском языке.

Поддержка народа России помогает Ирану в конфликте с США, заявил в X иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Сообщения президента [Владимира] Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал он.

Путин и Пезешкиан дважды созванивались — 6 и 10 марта — после начала США и Израилем бомбардировок Ирана. Во время второй беседы иранский лидер поблагодарил российского диктатора за позицию Москвы.

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